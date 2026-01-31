"حماس": "إسرائيل" تعطل الاتفاق وعلى الوسطاء اتخاذ موقف حازم منها

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تيسير سليمان، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل الوسائل إلى عرقلة ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح يوم الأحد، ويحاول فرض شروط جديدة والتحكم في آلية تشغيل المعبر.

وقال سليمان في تصريحات صحفية، تابعتها "فلسطين أون لاين"، أمس الجمعة، إن معبر رفح كان من المفترض أن يفتح وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الاحتلال يحاول تكرار ما فعله عام 2005 عبر فرض رقابة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أن هذا السلوك يأتي في إطار محاولات دائمة لجعل الاحتلال طرفا متحكما في تفاصيل إنسانية بحتة.

وأشار إلى أن الحركة واضحة في موقفها وتسعى للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح بحضور مصري- فلسطيني، ويسمح بخروج المرضى والجرحى والمصابين، إضافة إلى الطلاب والحالات الإنسانية العاجلة، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وأوضح سليمان أن آلاف الفلسطينيين سيحتاجون إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الأوضاع الصحية الكارثية، مؤكدا أن معبر رفح ظل تاريخيا الوسيلة الأساسية لخروج المرضى من غزة، في ظل السيطرة الإسرائيلية على بقية المعابر.

وتابع "الاتفاق نص على انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة الصفراء، بما فيها محيط معبر رفح، خلال المرحلة الثانية، بما يسمح بوجود إدارة مصرية فلسطينية للمعبر"، مؤكدًا أن الاحتلال يعتمد سياسة تقطيع المناطق للضغط على الفلسطينيين وإطالة أمد المراحل التفاوضية.

وأشار القيادي في حماس إلى أن معبر رفح يشكل شريانا إستراتيجيا لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية بأسعار أقل، مقارنة بالمعابر التي يسيطر عليها الاحتلال، داعيا الأطراف الضامنة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية.

