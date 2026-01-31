يومٌ دامٍ.. 31 شهيدًا في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء في مجازر إسرائيلية مختلفة منذ فجر السبت، إلى 31 شهيدا إضافة لعشرات الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 3 شهداء في استهداف مسيّرة للاحتلال منزلاً في حي النصر غربي مدينة غزة، فيما ارتقى شهيد جديد باستهداف مجموعة من المواطنين بشارع غزة القديم شمال قطاع غزة.

وارتقى 13 شهيدًا من عناصر الشرطة والموقوفين والمراجعين في مركز شرطة الشيخ رضوان عند مفرق بهلول غرب مدينة غزة بعد قصفه من طيران الاحتلال.

وذكرت مصادر صحفية، أن من بين الشهداء 4 شهيدات من عناصر الشرطة النسائية، فيما لا يزال 3 مفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة تعود لعائلة أبو حدايد في منطقة أصداء، ما أدى لارتقاء 7 شهداء وهم: ربحي حماد محمد أبو حدايد (الجد)، وأبناؤه: 2. محمد ربحي حماد أبو حدايد 3. حازم ربحي حماد أبو حدايد 4. هيجر ربحي حماد أبو حدايد، وأحفاده:

5. ليا محمد ربحي أبو حدايد، 6. شام حازم ربحي أبو حدايد، 7. جبريل حازم ربحي أبو حدايد.

وذكرت المصادر، أن العائلة كاملة من الأب والأم والأبناء من عائلة أبو حدايد ارتقوا شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خانيونس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قصف الاحتلال أدى لاشتعال خيام النازحين المحيطة بخيمة عائلة أبو حدايد.

كما ارتقى 5 شهداء بينهم طفلتان وسيدتان وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق العباس غربي المدينة، فيما أصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط شارع الجلاء في مدينة غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارتين على مبنى إدارة مخيم غيث محيط كلية الرباط في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.



المصدر / فلسطين أون لاين