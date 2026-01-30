تجمع القبائل والعشائر بغزة يدين اختطاف الشيخ أبو بكر العكر

غزة/ فلسطين أون لاين

أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، يوم الجمعة، الجريمة النكراء التي أقدم عليها "المجرم غسان الدهيني" وعصابته الخارجة عن كل القيم والأعراف الفلسطينية، والمتمثلة في اختطاف الشيخ أبو بكر العكر، مؤكدًا أن هذا السلوك "الهمجي" لا يمثل إلا أصحاب النفوس الضعيفة والعقول المأجورة.

وقال التجمع، في بيان له، إن الجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الدهيني تعكس حالة إفلاس أمني وأخلاقي، ويدل على حالة الرعب التي تحيط به مع انكشاف "أوراقه القذرة وعلاقاته المشبوهة"، ومحاولاته المستميتة لترويع أبناء شعبنا وابتزازهم.

وأشار البيان إلى، أن ممارسات هذه العصابات تجاوزت كل الخطوط، إذ لم تَعُد تقتصر على استهداف الوطنيين والمقاومين، بل امتدت إلى أشخاص كانوا ضمن صفوفها، قبل أن ينشق عدد منهم ويعود إلى حضن شعبه بعد انكشاف حجم الانحراف والفساد والجرائم الأخلاقية والأمنية التي تمارسها تلك المجموعات.

وأكد التجمع أن التاريخ الفلسطيني لم يسجّل يومًا مكانًا لمثل هذه النماذج في مواقع السيادة أو الشرف، مشددًا على أن ما تقوم به هذه العصابات لا يمثل نسيج المجتمع الفلسطيني ولا قيمه وعاداته وأعرافه، بل يقف في مواجهة مباشرة مع كرامة العائلات والعشائر والقبائل الفلسطينية.

كما شدد البيان، على أن هذه الفئة "لن تحقق مرادها"، مؤكدًا على "الثقة الكاملة بقدرة شعبنا على اجتثاث هذه الظواهر الغريبة كما فعل مرارًا في محطات نضاله المختلفة وفلسطين ستبقى أرض الشرفاء، ولن تتسع لمن باعوا ضميرهم وساوموا على وطنهم مقابل فتات الاحتلال".