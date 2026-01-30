"حماس": القصف المُتواصل في غزَّة يعكس استهتار الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النَّار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ استمرار قصف الاحتلال الصهيوني لمختلف مناطق قطاع غزة وعمليات النسف التي تتم في بعض المناطق من القطاع، يشكِّ إرهاباً وتصعيداً خطيراً، ويعكس استهتار الاحتلال الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، وإصراره على التنصّل من التزاماته واستحقاقاته.

وجدّدت "حماس" في بيان صحفي، يوم الجمعة، مطالبتها الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم لوضع حدٍّ لعربدة مجرم الحرب نتنياهو، وعدم السماح له بتعطيل الاتفاق، والضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين.

كما طالبت "حماس" بتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال الفاشي.

وصباح يوم الجمعة، ارتقى شهيدان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهما: الشهيد/ياسر محمد جبر أبو شحادة (21 عامًا) الشهيد/ وليد حسن إبراهيم درويش (20 عامًا).

ووصل عدد من الإصابات -بينهم سيدة حامل- إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب شارع النص بمواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 492، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,356، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 715 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71,667 شهيدًا، و 171,343 إصابةً.



المصدر / فلسطين أون لاين