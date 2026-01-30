ترمب يعلن حالة طوارئ ويفرض رسومًا جمركية على مزودي كوبا بالنفط

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يعلن حالة طوارئ وطنية بسبب ما وصفه بالتهديد الاستثنائي الذي تشكله الحكومة الكوبية، ويأذن بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط.

ويستند الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، ويستحضر قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون حالات الطوارئ الوطنية.

وقال ترمب إن تصرفات كوبا وتحالفاتها تمثل "تهديدا استثنائيا وغير عادي" للولايات المتحدة، واتهم الحكومة الكوبية بدعم قوى أجنبية معادية وجماعات مسلحة عابرة للحدود.

ويزعم الأمر التنفيذي أن كوبا تستضيف قدرات استخبارية أجنبية متقدمة، بما في ذلك أكبر منشأة روسية لاستخبارات الإشارات خارج الأراضي الروسية، كما تواصل توسيع تعاونها الدفاعي والاستخباري مع الصين.

واتهم ترمب كوبا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة القمع السياسي والرقابة، قائلا إن النظام يضطهد المعارضين السياسيين، ويقيد حرية التعبير والصحافة، وينتقم من عائلات السجناء السياسيين.

كذلك يجيز الأمر فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أي دولة تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، ببيع النفط لكوبا أو تزويدها به.

كما يجيز الأمر التنفيذي المراقبة المستمرة لشحنات النفط المتجهة إلى كوبا، ويلزم بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة.

ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ مباشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم 30 يناير/كانون الثاني.

المصدر / وكالات