توغلاتٌ إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي واستهدافٌ للأراضي الزراعية

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، في مناطق ريف القنيطرة الجنوبي، حيث استهدفت بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية.

وقالت قناة الإخبارية السورية، إن قوات الاحتلال استهدفت بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة التل قرب بلدة كودنة، وذلك خلال توغلها في المنطقة.

وأفاد مركز القنيطرة للإعلام بتوغل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من عدة عربات، في الأطراف الغربية لبلدة صيدا الجولان، بالتوازي مع توغلٍ ثانٍ قرب قرية الحانوت.

ومساء الخميس، استهدف جيش الاحتلال المنطقة الواقعة بين قريتي عابدين ومعربة في ريف محافظة درعا، بـ 3 قذائف مدفعية سقطت في أراضٍ مفتوحة ولم تسفر عن خسائر بشرية.

ويوم الأربعاء، توغلت قوات الاحتلال في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة ثماني آليات عسكرية، حيث اعتقلت شاباً قبل مغادرتها.

كما توغلت قوة مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، غرب قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزاً، فيما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات بين قرية الرزانية وصيدا الحانوت ونصبت حاجزاً آخر، بحسب ما نشرت وكالة “سانا”.

