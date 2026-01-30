ترامب: "أجريتُ محادثات مع الإيرانيين" وأخطط لإجراء المزيد منها

فلسطين أون لاين

30 يناير 2026 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه "أجرى محادثات مع إيران خلال الأيام القليلة الماضية"، وإنه يخطط لإجراء المزيد منها.

وأضاف ترامب: أخبرت الإيرانيين بأمرين، الأول هو أنه "لا للنووي"، والثاني أن "يوقفوا قتل المتظاهرين".

وهدَّد ترامب إيران، قائلاً: "لدينا الكثير من السفن الحربية الضخمة والقوية تبحر باتجاه إيران الآن، وسيكون من الرائع ألا نضطر لاستخدامها".

وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن الأسطول الأمريكي يتجه بسرعة نحو إيران ومستعد لتنفيذ المهام الموكلة إليه، مضيفًا أن أي هجوم محتمل للولايات المتحدة ضد إيران سيكون أكثر تدميرًا من الهجوم الذي وقع في يونيو/حزيران 2025، ودعا إلى تفادي مثل هذا السيناريو.

وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.

ورداً على التهديدات، تؤكد طهران عبر مسؤوليها وجيشها جاهزيتها للرد على أي عدوان يطالها، وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكرمي نيا، أمس الخميس، إنّ "نطاق الحرب سيشمل كامل جغرافيا المنطقة من الكيان الصهيوني إلى الدول التي توجد فيها قواعد أميركية في حال تعرضت إيران لأي اعتداء".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
