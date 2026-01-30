الذهب يتجِّه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980

انخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة، يوم الجمعة بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 5183.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه خمسة بالمئة في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية.

وتجاوزت مكاسب الذهب 20 بالمئة حتى الآن هذا الشهر محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ 1980.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7 بالمئة إلى 5176.40 دولار للأوقية اليوم الجمعة.

وقال تيم ووترر كبير محللي التداول في كيه.إم.سي "لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأمريكي ربما يكون أقل ميلا للتيسير النقدي وانتعاش الدولار، كل ذلك ساهم في انخفاض سعر المعدن النفيس".

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما جزئيا بقرار الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.

المصدر / وكالات