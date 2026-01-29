فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصومال يمنع تحليق طيران أركيا الإسرائيلية بأجوائه

طبيبة فلسطينية: "التجويع" بغزة يزرع صدمة نفسية ستمتد لأربعة أجيال

فضيحة أمنية.. قريب رئيس الشاباك متورّط بتهريب بضائع محظورة لغزة

شهداء في قصف إسرائيلي على وسط غزة.. الاحتلال يُواصل خروقاته

بدران: حماس تبذل جهودًا حثيثة لتسليم المسؤولية للجنة "إدارة غزة"

بالأسماء.. 34 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

عائلة عابد تبحث عن مصير ابنها المعتقل منذ اقتحام الشِّفاء

محمد أبو وطفة... أب خرج لقوت أطفاله فعاد ببترٍ وفقدٍ لا يُحتمل

مرداوي يدعو لموقف موحد في مواجهة اعتداءات المستوطنين بالضفة

للمرة الأولى… جيش الاحتلال يقبل تقديرات الصحة بغزة حول ضحايا الإبادة

بالأسماء.. 34 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

29 يناير 2026 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الخميس، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، عبر منصاتها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا.

  •  مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقت مؤسسات الأسرى ردودا بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علماً أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري
  1. • حسن صبري أبو عبيدة/ النقب
  2. • علي عبد الكريم النجار/ النقب
  3. • محمد عطا سعيد حلو/ ممنوع من لقاء المحامي حتى تاريخ 17/2/2026
  4. • إسماعيل جمال الزاملي/ نفحة
  5. • عمرو عبد العزيز دريني/ النقب
  6. • رائد محمد أبو مساعد/ نيتسان (الرملة)
  7. • صابر إبراهيم يازجي/ النقب
  8. • فادي عبد اللطيف مصدر/ عسقلان
  9. • علي عبد الكريم نجار/ النقب
  10. • طارق زياد دلو/ النقب
  11. • أحمد صالح عرادة/ نيستان (الرملة)
  12. • هشام فؤاد مقيد/ نفحة
  13. • محمد منير فهمي المصري/ نفحة
  14. • أدهم نضال نخلة/ عوفر
  15. • باسل محمود عليان/ النقب
  16. • عبد الرحمن أحمد نمس/ نيتسان (الرملة)
  17. • نضال سالم أبو سحلول/ نفحة 
  18. • حسن أمين أبو عبيدة/ نيتسان (الرملة)
  19. • أحمد عبد الله حماد/ النقب
  20. • أحمد محمود غندور/ النقب
  21. • حمزة منصور نايفة/ النقب
  22. • محمد إبراهيم جحا/ النقب
  23. • أنس خضر زرد/ النقب
  24. • وائل أكرم أبو سيدو/ النقب
  25. • عبدالله رأفت سعدي/ النقب
  26. • ضياء الدين نعيم دحدوح/ النقب
  27. • أحمد زيود عبدالهادي/ نفحة 
  28. • أحمد مازن أبو فول/ عسقلان 
  29. • أمين إبراهيم عماوي/ نفحة 
  30. • أنس أسامة سالم/ سديه تيمان
  31. • حسن رأفت حسن ابو جامع/ النقب
  32. • سليم شوقي سليم سلمي/ النقب 
  33. • مجدي ممدوح عطية سالم/ نفحة
  34. • عبد الله زهير  محمد عويضة/ نفحة
المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #سجون الاحتلال #أسرى قطاع غزة #الأسرى من قطاع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة