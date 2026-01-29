مرداوي يدعو لموقف موحد في مواجهة اعتداءات المستوطنين بالضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي إن المرحلة الراهنة تتطلب بلورة رؤية فلسطينية موحّدة لمواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشددًا على أن الاكتفاء بالمواقف الإعلامية أو السياسية التقليدية لم يعد كافيًا.

وأضاف مرداوي، في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الخميس، أن المطلوب موقف عملي ينعكس مباشرة على إرادة الشعب الفلسطيني، ويحمل رسالة واضحة للإقليم بأن الفلسطينيين شعب واحد، يمتلك رؤية سياسية ونضالية موحّدة وحاسمة في مواجهة اعتداءات الاحتلال.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي يستغل حساسية المرحلة والتصعيد الإقليمي لفرض أجندة الحسم الإسرائيلية التي يتبناها التيار الديني المتطرف وحكومة الاحتلال، مشيرًا إلى أن هذه السياسات باتت تُمارَس علنًا بعد أن كانت تُنفّذ سابقًا في الخفاء.

وبيّن مرداوي أن ما تشهده الضفة الغربية يؤكد أن اعتداءات المستوطنين تتم بحماية سياسية ورعاية قانونية، وبمواكبة مباشرة من جيش الاحتلال، معتبرًا أن هذه الجرائم تندرج ضمن سياسة حكومية تهدف إلى توجيه رسالة للفلسطينيين مفادها "لا مكان لكم على هذه الأرض".

وأكد أن الرد الفلسطيني يتمثل في الصمود والبقاء والتشبث بالأرض المقدسة، بوصفه واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، رغم شدة الاعتداءات وتزايد المخاطر.

ودعا إلى تكاثف الجهود الشعبية في الضفة الغربية، وتشكيل لجان حراسة ومتابعة لحماية الممتلكات والأرواح، مشددًا على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية وحركة فتح وكافة المكونات والأحزاب الأخرى بتسخير كل إمكاناتها وإجراءاتها لحماية الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في القرى والمناطق المستهدفة، ومواجهة انفلات المستوطنين.