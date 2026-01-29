للمرة الأولى… جيش الاحتلال يقبل تقديرات الصحة بغزة حول ضحايا الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل للمرة الأولى تقديرات وزارة الصحة في غزة التي تشير إلى استشهاد نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية، أن الجيش أقرّ بأن هذا الرقم لا يشمل المفقودين الذين يُحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض، في تطور نادر بعد سنوات من تشكيك "إسرائيل" بدقة بيانات وزارة الصحة التي تُديرها حركة حماس.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 71,667، فيما وصل عدد المصابين إلى 171,343.

وأشارت "هآرتس" إلى تقرير لفريق بحثي دولي خلص إلى أن أرقام وزارة الصحة متحفّظة جدًا، وأن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى، ما يعزّز مصداقية البيانات الفلسطينية دوليًا بعد أن كانت "إسرائيل" تصفها سابقًا بـ"المضللة".

وأضافت الصحيفة أن هذه المعطيات قد تزيد الضغوط الدولية على "إسرائيل"، بما في ذلك التحقيقات الجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ويُذكر أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي أنهى حربًا استمرت عامين، خلّفت دمارًا واسعًا طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، وأكثر من 9,500 مفقود تحت الأنقاض.

المصدر / وكالات