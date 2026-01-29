إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي المصري إلى تنزانيا ويثير الجدل

غاب نجم النادي الأهلي المصري إمام عاشور (27 سنة) عن رحلة السفر المقررة إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأحمر أسماء البعثة المسافرة، وخلت من اسم اللاعب من دون أي تفسير للقرار، وسط تسريبات بأن ذلك وفق رؤية مدرب الفريق الدنماركي ييس توروب.

ويُمثل غياب إمام عاشور عن الأهلي ورحلة السفر لغزاً كبيراً فجر القلق في الأهلي خلال الساعات الأخيرة لثلاثة أسباب، تصدرها اعتبار الواقعة خروجاً على النص في ظل عدم التزام اللاعب بموعد السفر لخوض مباراة مهمة في بطولة قارية، وهو تصرف غير معتاد.

أما ثاني أسباب القلق في الأهلي، فغياب إمام عاشور جاء قبل 72 ساعة من انتهاء الميركاتو الشتوي في عدة دول، وسط مخاوف من تفكير اللاعب في الدخول في أزمة للرحيل عن النادي، خصوصاً في ظل امتلاكه عرضاً للرحيل لأحد الأندية الأميركية منذ فترة.

ويأتي السبب الثالث في اللغز الكبير لإمام عاشور، الخسارة الفنية المنتظرة للأهلي في المباراة، خاصة مع المستويات المميزة التي ظهر عليها اللاعب في الفترة الأخيرة، وبات ورقة رابحة في تشكيلة المدرب ييس توروب بعد أن سبقه تألقه في كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ويمرُ إمام عاشور بعلاقة متوترة مع إدارة النادي الأهلي منذ عدة أشهر بسبب عدم تعديل عقده مالياً مع النادي ومساواته بما يناله نجما الفريق أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيغيه، اللذان يتخطى راتب كل منهما 100 مليون جنيه، في وقت لا يزيد عقد إمام عاشور عن 30 مليون جنيه سنوياً.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق عدم التفاوض مع إمام عاشور بشأن تعديل عقده الذي ينتهي في صيف عام 2028، حال استمرار تعاقده مع وكيل له علاقات متوترة مع الأهلي بسبب أزمة صفقة انتقال وسام أبو علي، هداف الأهلي السابق، إلى فريق كولومبوس الأميركي.

ويلتقي الأهلي مع يانغ أفريكانز التنزاني بعد غد السبت، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

المصدر / وكالات