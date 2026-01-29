وسط تهديدات أمريكية متصاعدة.. تركيا تعرض الوساطة وعراقجي يزور أنقرة

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور تركيا يوم الجمعة، في خطوة تأتي على وقع تصاعد التهديدات الأمريكية بشن هجوم عسكري محتمل على إيران، وبعد عرض أنقرة مبادرة للوساطة بين طهران وواشنطن.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيؤكد خلال اللقاء موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري ضد إيران، محذرًا من تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرار العالم، ومؤكدًا استعداد تركيا للمساهمة في خفض التوترات عبر الحوار والدبلوماسية.

وفي سياق التحضيرات المحتملة لأي تصعيد، كشف مسؤول تركي للصحافة الفرنسية أن أنقرة تدرس تعزيز أمن حدودها مع إيران، التي تمتد أكثر من 500 كيلومتر، عبر نشر قوات إضافية وتعزيز أنظمة المراقبة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجدار الذي شُيد على نحو 380 كيلومترًا من الحدود "غير كافٍ".

وتأتي هذه التحركات بعد تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي لوّحت باستخدام الخيار العسكري ضد إيران، على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وفق تقارير متعددة. بدورها، توعدت طهران بـ"رد شامل وسريع" على أي هجوم يطال أراضيها.



وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

الحوار بدل التصعيد

أكدت تركيا منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر الماضي أن الحل يكمن في الحوار وليس التصعيد، واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يحدث في إيران "اختبارًا جديدًا"، مشددًا على أن أنقرة ستقف ضد أي تحرك يهدد استقرار المنطقة.

وسبق أن دعا فيدان واشنطن إلى فتح مسار تفاوضي مع طهران بشأن الملف النووي، محذرًا من أن إشعال حرب جديدة سيكون "خطأ جسيمًا".

وتتزامن هذه التحركات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تمركز قوة بحرية ضاربة في الشرق الأوسط، على رأسها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، بعد أن صرح ترمب بأن الهجوم المقبل سيكون "أسوأ بكثير"، في ظل تحرك الأسطول الأمريكي نحو إيران.

المصدر / وكالات