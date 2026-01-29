مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، صباح يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 216 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة أمنية إسرائيلية منذ احتلال القدس عام 1967.

وأوضحت أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد، بينما أدّى بعضهم طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون، باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

ومن جهته، حذر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من القيود الإسرائيلية التي بدأ يفرضها "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، لتغيير الوضع القائم بالأقصى، قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال صبري، إن هذه القيود تأتي في ظل متغيرات تقوم بها حكومة نتنياهو بقيادة وزيره المتطرف "بن غفير". مُشددًا على أنها "محاولة صارخة للمساس بالوضع القائم في الأقصى".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

