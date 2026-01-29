مبابي يحطم الرقم القياسي لرونالدو في دوري أبطال أوروبا

فلسطين أون لاين

29 يناير 2026 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
مبابي سجل هدفه الـ12 في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا (وكالات)

سجل نجم ريال مدريد كيليان مبابي هدفين في مرمى بنفيكا في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ليحطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة كريستيانو رونالدو.

وصنع مبابي التاريخ بتحطيم رقم رونالدو القياسي الذي صمد لعشرة مواسم.

في الدقيقة 30، سيطر راؤول أسينسيو على الكرة على الجهة اليمنى، وأرسل عرضية متقنة إلى كيليان عند القائم البعيد. لينطلق الفرنسي كالصاعقة ويتابع الكرة برأسية باغت بها حارس بنفيكا.

وفي الشوط الثاني أضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبهذا، رفع  مبابي رصيده إلى 13 هدفا محطما بذلك رقم رونالدو (11 هدفا)، في ملعب دالوزا نفسه، الذي أصبح فيه الدون اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

وحقق رونالدو هذا الإنجاز بتسجيله ركلة الجزاء التي جعلت النتيجة 4-1 في المباراة النهائية ضد أتلتيكو مدريد، حيث توّج النادي الملكي بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا.

ويملك مبابي فرصة واقعية لتحطيم رقم رونالدو القياسي (17 هدفًا في موسم 2013-2014) لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

المصدر / وكالات
