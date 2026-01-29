الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، عددًا من المواطنين خلال حملات دهم واقتحام طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل، واعتقال جرحى، ونصب حواجز عسكرية في عدد من المناطق.

ففي محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حذيفة السعيد وقيس الباشا خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب المحافظة.

وفي محافظة قلقيلية: اعتقلت الشاب أحمد صائب جاسر عيسى من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، كما اعتقلت الشاب عماد عدنان عودة من قرية وادي الرشا جنوب المحافظة.

أما في محافظة طوباس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد هاشم أبو عرّة عقب مداهمة منزله في بلدة عقابا.

وفي محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الشلبي خلال الاقتحام المتواصل لبلدة عتيل، كما اعتقلت الشاب الجريح مجاهد الشافعي خلال اقتحام البلدة ذاتها شمال طولكرم.

وفي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جهاد خليل الشواهين وحسين محمود الشواهين من بلدة الكرمل جنوب المحافظة.

وفي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عمر داوود وزكريا داوود من بلدة بيتا جنوب نابلس.

بدوره يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن حملات الاعتقال المتواصلة تثبت أن سياسة الاحتلال قائمة على العقاب الجماعي واستهداف مختلف فئات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرحى، في محاولة لفرض مزيد من القمع والسيطرة، وسط تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في الضفة الغربية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى