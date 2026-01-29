فلسطين أون لاين

"الأوقاف": نبشُ الاحتلال قبور الشهداء بغزة تجاوزٌ خطير لكل القيم الدينية والإنسانية

29 يناير 2026 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
...
استهداف الاحتلال مقبرة للشهداء في غزة خلال حرب الإبادة الجماعية (أرشيفية)

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قيام الاحتلال الإسرائيلي بنبش قبور الأموات والشهداء في عدة مقابر بقطاع غزة لاسيما في مقبرة "البطش" شرقي مدينة غزة في انتهاك صارخ لحرمة الموتى وتجاوز خطير لكل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية التي تكفل احترام كرامة الإنسان حيًا وميتًا.

وقالت "الأوقاف والشؤون الدينية" في بيان، إنّ "هذه الجرائم تُمثل اعتداءً سافرًا على المقدسات وحرمة المقابر وتكشف مجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يراعي أيّ اعتبارات أخلاقية أو إنسانية حتى تجاه قبور الشهداء والأموات".

وأشار إلى أنَّ الاحتلال دمّر 40 مقبرة من أصل 60 مقبرة في قطاع غزة كان آخرها إعادة تدمير مقبرة "البطش" ونبش مئات القبور واستخراج مئات الجثامين وإلقائها خارج القبور في سابقة خطيرة تهدف إلى طمس الهوية وامتهان كرامة الشعب الفلسطيني وشهدائه.

وحمّلت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسان الفلسطيني حيًا وميتًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
