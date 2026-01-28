مكتب حقوق الإنسان: عنف المستوطنين يقوض الوجود الفلسطيني بالضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الأممي لحقوق الإنسان، إن عنف المستوطنين المدعوم من "إسرائيل"، يقوض الوجود الفلسطيني في المواقع الاستراتيجية.

وأضاف المكتب في بيان اليوم الأربعاء، أن المستوطنين شنّوا 10 هجمات خطيرة في الضفة الغربية، بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وشدد على أن النقل القسري للفلسطينيين داخل الضفة الغربية، جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية.

وأكد المكتب أنه على "إسرائيل" إنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل" عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، شملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.