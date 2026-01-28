التربية تعلن توسيع التعليم الوجاهي بغزة وترتيبات جديدة لطلبة توجيهي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، يوم الأربعاء، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لتوسيع نطاق التعليم الوجاهي لطلبة قطاع غزة.

وأوضح الخضور، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن الوزارة تعمل حاليًا على الموازنة بين التعليم الوجاهي والتعليم الافتراضي، حيث تواصل المدارس الإلكترونية تقديم الخدمات التعليمية إلى جانب برامج الدعم النفسي للطلبة.



أشار إلى أن اللوازم التعليمية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس للمرة الأولى منذ بدء العدوان، مثمنًا دور الشركاء الدوليين في دعم العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، أعلن الخضور عن جملة من الترتيبات، أبرزها:

موعد الانطلاق: بدء الدورة الثالثة لامتحانات توجيهي غزة يوم الأربعاء، الرابع من الشهر المقبل.

آلية الامتحان: الامتحانات ستُجرى إلكترونيًا، أسوة بالدورتين الأولى والثانية.

البرنامج الزمني: الإعلان المبدئي عن جدول الامتحانات في 4 فبراير، مع احتمال تأجيله أيامًا قليلة في حال طرأت إشكاليات فنية.





وتطرّق الخضور إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منتقدًا سياسة التعطيل الممنهجة التي يفرضها الاحتلال.

وأشار إلى أن مناطق عدة، بينها الظاهرية وحزما وبورين وعقابا، شهدت تعليقًا للدوام نتيجة الاقتحامات والاعتداءات المتواصلة.

وحذّر من خطورة التهديدات بهدم المعهد التدريبي التابع لوكالة الأونروا في قلنديا، مطالبًا المؤسسات الدولية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم.

كما وأعلن الخضور صدور تعميم يقضي بانتظام دوام طلبة “التوجيهي” خمسة أيام أسبوعيًا، استجابة لمطالب طلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية بمراعاة الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن التعامل مع أيام التعطيل القسري يتم عبر منح مديريات التربية والتعليم صلاحية تقدير الموقف، مع الاستعاضة عن أيام التوقف بما يُعرف بـ"أيام المهمات"، بهدف ضمان استمرارية التعليم الوجاهي والحفاظ على جودة التحصيل العلمي قدر الإمكان.

