استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز الأنفاق غرب بيت لحم

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر عبرية، عصر، يوم الأربعاء، باستشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز الأنفاق غرب مدينة بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الشاب في محيط الحاجز الواقع جنوب القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاده في المكان، دون الإفصاح عن هويته حتى اللحظة.

وأفادت مصادر صحافية فلسطينية، بأن الشهيد هو الشاب قصي ماهر حلايقة من بلدة الشيوخ شمال الخليل.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال كثّفت إجراءاتها العسكرية في المنطقة عقب الحادثة، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على محيط الحاجز.

من موقع إطلاق قوات الاحتلال النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز الأنفاق جنوبي القدس المحتلة

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل" عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، شملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.