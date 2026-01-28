مصر تواجه البرازيل وديًا استعدادًا لمونديال 2026

فلسطين أون لاين

28 يناير 2026 . الساعة 15:02 بتوقيت القدس
منتخب مصر يقع في المجموعة السابعة ضمن الدور الأول من المونديال (أرشيف)

تقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودّية مع منتخب البرازيل في 6 يونيو/ حزيران المقبل، استعداداً لنهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وقبل مواجهة منتخب "السامبا"، سيلعب منتخب "الفراعنة" مع منتخبي السعودية وإسبانيا في قطر خلال يومي 26 و30 مارس/ آذار القادم.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة ضمن الدور الأول من المونديال، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، مصطفى أبو زهرة، لقناة "ON Sport" المصرية إن برنامج إعداد منتخب "الفراعنة" لنهائيات البطولة "سيكون قوياً وعلى أعلى مستوى".

وأوضح أبو زهرة أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، لم يحسم قراره حتّى الآن حول ما إذا كان الفريق سيخوض مباراة ودّية رابعة، قد تكون مع منتخب النمسا.

وأكد أبو زهرة على تعاون الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة المصرية مع حسام حسن، لتلبية احتياجات المدرب خلال فترة التحضير للمونديال.

المصدر / وكالات
