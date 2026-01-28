سامسونج تكشف عن ميزة "شاشة الخصوصية" في Galaxy S26

أطلقت شركة سامسونج أول إعلان تشويقي لهاتفها الجديد Galaxy S26 Ultra، مسلطة الضوء على ميزة "شاشة الخصوصية" الجديدة، والتي تهدف إلى حماية محتوى الهاتف من المتفرجين عند استخدامه في الأماكن العامة.

تتيح الميزة للمستخدمين إخفاء محتويات الشاشة عند المشاهدة من زاوية غير مباشرة، ما يحمي المعلومات الحساسة مثل الإشعارات أو كلمات المرور أو تطبيقات معينة، دون الحاجة إلى إخفاء الشاشة بالكامل. وتؤكد سامسونج أن هذه الخاصية ليست بنظام "كل شيء أو لا شيء"، بل تسمح بتخصيص مستويات مختلفة من الخصوصية بحسب الحاجة.

وقالت الشركة: "لا يحتاج الجميع إلى نفس مستوى الخصوصية. تمنحك هذه الطبقة الجديدة خيار تحديد ما يناسبك، سواء لتطبيقات محددة أو عند إدخال بيانات حساسة، مع إعدادات متعددة لضبط مستوى الرؤية بحسب رغبتك."

تستطيع الميزة حماية أجزاء محددة من الشاشة مثل النوافذ المنبثقة للإشعارات، وتتيح للمستخدمين ضبط إعداداتها بدقة أو إيقافها تمامًا، بما يتوافق مع نمط استخدامهم الشخصي.

ويُذكر أن تطوير هذه الميزة استغرق أكثر من خمس سنوات من الهندسة والاختبار والتطوير، حيث درس المهندسون سلوكيات المستخدمين وما يعتبرونه معلومات حساسة، لتقديم مزيج متكامل من الأجهزة والبرمجيات يحمي الخصوصية دون إعاقة تجربة الاستخدام اليومية.

وتشير التقارير إلى أن ميزة "شاشة الخصوصية" ستكون حصرية لهاتف Galaxy S26 Ultra، فيما لن تتوفر في الطرازين القياسي وPlus. ومن المتوقع أن تطلق سامسونج سلسلة Galaxy S26 بالكامل في أواخر فبراير 2026.

المصدر / وكالات