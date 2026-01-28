غوغل تدفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى تجسس على المستخدمين

وافقت شركة غوغل على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي Google Assistant بانتهاك خصوصية المستخدمين، من خلال تسجيل محادثات خاصة دون علمهم أو موافقتهم، في واحدة من أحدث القضايا المرتبطة بتتبع البيانات والتنصّت الرقمي.

وجاءت الدعوى بعد شكاوى تقدم بها مستخدمون قالوا إن تطبيق "مساعد غوغل" سجّل مقاطع صوتية ونشرها أو استخدمها بصورة غير قانونية، رغم أن التطبيق مُصمم للعمل فقط عند توجيه أوامر صوتية محددة مثل: "مرحبًا غوغل" أو "حسنًا غوغل"، أو عبر الضغط المطوّل على زر الشاشة الرئيسية، على غرار مساعد "سيري" من شركة آبل.

وتؤكد غوغل، في مدونة الخصوصية الخاصة بها، أن استخدام المساعد الصوتي يقوم على ثقة المستخدم، مشددة على أن الشركة تتحمل مسؤولية حماية البيانات واحترام الخصوصية. إلا أن المدّعين اعتبروا أن ما حدث يشكل خرقًا واضحًا لهذه المبادئ.

ووفق وثائق المحكمة، نفت غوغل ارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها اختارت التسوية لتجنّب المخاطر المحتملة وتكاليف التقاضي الطويلة. وتشمل التسوية المستخدمين الذين اشتروا أجهزة غوغل أو تعرضوا لمثل هذه الممارسات منذ 18 مايو/أيار 2016. ومن المتوقع أن يطالب محامو المدّعين بأتعاب قد تصل إلى نحو 22.7 مليون دولار، أي ما يقارب ثلث قيمة التسوية.

وبحسب مدونة الدعم من الشركة، يتطلب استخدام "مساعد غوغل" تفعيل إعدادات عدة تسمح للتطبيق بتتبع نشاط المستخدم على جهازه، بما في ذلك:

النشاط على مواقع "غوغل" وتطبيقاتها.

المعلومات عن مختلف التطبيقات في الجهاز.

أرقام وعناوين معارف المستخدم.

تسجيل الطلبات السابقة بصوت المستخدم.

وينطبق تفعيل هذه الإعدادات على كل من "مساعد غوغل" وخدمات "غوغل" الأخرى.

ولطالما ساورت المستخدمين الشكوك بأن أجهزتهم تتجسس عليهم. وأدت هذه الشكوك، بشكل متزايد، إلى دعاوى قضائية. في 2021، وافقت شركة آبل على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي سيري بتسجيل محادثاتهم من دون إذنهم. والعام الماضي وافقت "غوغل" نفسها على دفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس لتسوية دعويين قضائيتين تتهمانها بانتهاك قوانين حماية البيانات في الولاية.

المصدر / وكالات