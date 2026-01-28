طائرة "جناح صهيون" الخاصة بنتنياهو تغادر "إسرائيل" مجددا

غادرت طائرة "جناح صهيون" الخاصة برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا، قاعدة نيفاتيم الجوية متجهة إلى وجهة غير معلومة، بحسب ما أفادت به صحيفة «يسرائيل هيوم».

وفي سياق متصل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة «كي إل إم» الهولندية للطيران قررت تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى إشعار آخر، دون توضيح الأسباب.

وتأتي مغادرة طائرة رئيس الحكومة في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن هذه هي المرة الثالثة تقريبًا خلال الأيام الأخيرة التي تغادر فيها الطائرة، وسط تصاعد المخاوف الأمنية والتطورات المرتبطة بالتوتر القائم مع إيران.

المصدر / وكالات