الشرع يصل موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين حول الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

28 يناير 2026 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وكالات)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ثاني زيارة رسمية له منذ توليه الرئاسة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكد الكرملين أن اللقاء سيبحث الوضع في الشرق الأوسط وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق، وسط نشاط متزايد في التعاون بين البلدين منذ تغيير القيادة في سوريا.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في موسكو، زاور شوج، أن المحادثات ستتناول إعادة هيكلة الوجود الروسي في سوريا، بالإضافة إلى قضايا التعاون الاقتصادي وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

وتحافظ روسيا على وجود عسكري في قاعدة حميميم الجوية بطرطوس وقاعدة بحرية في اللاذقية، فيما أخلت الأسبوع الماضي قاعدة القامشلي في الحسكة بعد تواجد استمر منذ 2016.

وكان الرئيس السوري قد التقى بوتين في أكتوبر/تشرين الأول 2025 في أول زيارة رسمية له بعد توليه المنصب، فيما دعمت موسكو نظام الأسد طوال حكمه الذي دام ربع قرن، متدخلة بقواتها وغارات جوية أثرت بشكل كبير على مسار النزاع في سوريا.

المصدر / وكالات
