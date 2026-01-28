الصحة بغزة: 5 شهداء و 6 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

28 يناير 2026 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
أب يودع طفله الذي ارتقى بقصف الاحتلال (تصوير: فلسطين أون لاين)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 5 شهداء (منهم 4 شهداء جدد و 1شهيد انتشال )، و 6 إصابات، وصلوا إلى  مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 492، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,356، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 715 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71,667 شهيدًا، و 171,343 إصابةً.

وأشارت إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

