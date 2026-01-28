مبابي وكين يشعلان سباق الحذاء الذهبي.. وهالاند يطارد بقوة

تزداد حرارة المنافسة في سباق جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم، إذ يتصدر المشهد ثلاثة من أشرس المهاجمين في العالم، يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كين، بينما يقف النرويجي إيرلينغ هالاند على بُعد خطوة واحدة فقط من الانقضاض على القمة.



اللاعب كين (وكالات)

مبابي وكين.. صدارة ثنائية بالنقاط والأهداف

نجح كل من كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وهاري كين هداف بايرن ميونخ، في جمع 42 نقطة بعد تسجيل كل منهما 21 هدفاً في الدوري الإسباني والألماني على التوالي، ليعتليا معًا قمة الترتيب حتى الآن.



اللاعب هالاند (وكالات)

هالاند.. الخطر القادم من إنجلترا

وبفارق نقطتين فقط، يواصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مطاردة الثنائي، بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفاً لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبقى المنافس الأكثر تهديدًا لعرش الصدارة.

مفاجآت الموسم: نجوم من خلف الستار

المشهد لم يخلُ من المفاجآت؛ فقد اقتحم اليوناني فانغيليس بافليديس قائمة كبار الهدافين مع بنفيكا، بعد هدفيه الأخيرين أمام إستريلا دا أمادورا، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً و28.5 نقطة.

كما شهدت قائمة العشرة الأوائل بروز أسماء غير متوقعة، وسط غياب واضح لعدد من لاعبي الصف الأول في الأندية الكبرى، وعلى رأسهم نجوم برشلونة.



اللاعب لاتارو مارتينيز (وكالات)

لاوتارو مارتينيز خارج دائرة المنافسة

أما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، فقد تراجع إلى المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة فقط، بعدما سجل 12 هدفاً هذا الموسم.

