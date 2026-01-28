"تصريحات تهز الأسواق".. الدولار يترنّح في أدنى مستوياته منذ 4 سنوات

يواجه الدولار الأميركي واحدة من أسوأ أزماته في السنوات الأخيرة، إذ يتعرض لـ "اهتزاز في الثقة" ويناور بالقرب من أدنى مستوى له خلال أربعة أعوام، وذلك بعد تصريحات مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجاهل فيها الانخفاض الحاد للعملة في الفترة الماضية.

ومنذ بداية العام، هبط الدولار 2.3%، ليفتح الباب أمام موجة بيع واسعة رفعت من قيمة الين واليورو والجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ.

يورو قوي وجنيه ينتعش

للمرة الأولى منذ 2021، اخترق اليورو حاجز 1.20 دولار قبل أن يستقر عند حدود 1.2015 دولار، فيما واصل الجنيه الإسترليني صعوده مسجلًا 1.3823 دولار خلال التعاملات الآسيوية، مقتربًا من أعلى مستوى له في خمسة أعوام.

أما مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية – فقد هوى إلى 95.566 نقطة في جلسة الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، قبل أن يلتقط أنفاسه قليلًا عند 95.940 نقطة.

ترمب: "قيمة الدولار رائعة"!

التعليقات التي أدلى بها ترمب أمس الثلاثاء، حين قال: إن "قيمة الدولار رائعة"، جاءت – بحسب المتعاملين – كإشارة بيع واضحة دفعت المستثمرين لتسريع عمليات التخلص من العملة الأميركية.

ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة بالكامل، فإنها جاءت في توقيت بالغ الحساسية، وسط توقعات بتدخل أميركي–ياباني محتمل للحد من قوة الين وضبط أسعار الصرف.

محللون: أزمة ثقة.. وسياسات غير منتظمة

يقول كايل رودا، كبير محللي السوق في "كابيتال دوت كوم"، إن الأسواق تُظهر بوضوح أزمة ثقة في الدولار، مضيفًا:

"ما دامت إدارة ترمب متمسكة بسياسات تجارية ودبلوماسية واقتصادية غير منتظمة، فإن ضعف الدولار قد يستمر."

وخلال العام الأول من ولايته الثانية، تراجع الدولار أكثر من 9%، في أسوأ أداء سنوي منذ 2017، مدفوعًا باضطرابات سياسية واقتصادية وهجوم ترمب المتكرر على الاحتياطي الفدرالي.

إنفاق ضخم.. ودولار يترنّح

العام الجديد بدأ بملامح غير مريحة للأسواق، إذ انخفض الدولار 2.3% في يناير وحده، وسط مخاوف المستثمرين من الزيادات الكبيرة في الإنفاق العام.

رودا يضيف: "ضعف الدولار لا يتماشى مع الأساسيات القوية الأخرى. فالاقتصاد الأميركي ممتاز، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على قوة العملة، لكنه لا يحدث بسبب نهج الإدارة الحالية."

عملات عالمية (صورة تعبيرية)

ترقّب لقرار الاحتياطي الفدرالي

تتجه الأنظار اليوم إلى قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية، وهو الحدث الذي قد يمهّد لتحركات جديدة في سوق العملات.

الين يستعيد بريقه.. والدولار الأسترالي يقفز

بفعل عمليات بيع الدولار، ارتفع الين إلى 152.60، مقتربًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وسط حديث متزايد عن فحص أميركي–ياباني لأسعار الصرف، وهو ما يُقرأ عادة كبداية محتملة لتدخل رسمي.

وفي المقابل، صعد الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2023، مدعومًا ببيانات تُظهر ارتفاع التضخم، الأمر الذي يعزز توقعات رفع الفائدة في أستراليا قريبًا.

