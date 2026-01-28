نائبة أمريكية مسلمة تتعرض لهجوم بحقنة في مدينة مينيابوليس المتوترة

تعرضت النائبة الأمريكية إلهان عمر لهجوم خلال مشاركتها في اجتماع عام بمدينة مينيابوليس مساء الثلاثاء، حيث قام رجل برشها بمادة سائلة ذات رائحة نفاذة باستخدام حقنة.

ووفقاً لمشاهد مصورة، كان المهاجم يجلس في الصفوف الأمامية قبل أن يندفع نحو المنصة حيث كانت النائبة الديمقراطية تلقي كلمتها، ليرشها بالمادة قبل أن يسيطر عليه حراس الأمن وإخراجه من القاعة.

وأفاد المتحدث باسم شرطة مينيابوليس، تريفور فولك، بأن المشتبه به قد اعتقل واحتجز في السجن للاشتباه في اعتدائه على النائبة.



النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر

وأظهرت التسجيلات المصورة النائبة عمر تتابع حديثها بعد الهجوم بثبات، قبل أن تغادر القاعة برفقة حراس الأمن. وقد صرحت لوسائل الإعلام بعد الحادث: "نجوت من الحرب، وسأنجو بالتأكيد من الترهيب".

وكان الاجتماع يناقش الأوضاع المتوترة في المدينة عقب عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الأخيرة، حيث دعت عمر خلال كلمتها إلى إجراء إصلاحات في وكالات الهجرة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه مينيابوليس احتجاجات ومظاهرات بعد وفاة متظاهرين خلال الأسابيع الماضية، فيما لم يتم الكشف بعد عن هوية المهاجم أو دوافعه.

