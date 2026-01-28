طقس فلسطين: منخفضٌ جويّ وتحذيراتٌ من سرعة الرياح

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وعاصفاً وشديد البرودة وتسقط الامطار على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

الخميس: يستمر تأثير المنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وارتفاع موج البحر.

