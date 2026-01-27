استنفار إسرائيلي بعد رصد محاولة بتسلل عبر الأردن

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، رصد مشتبه بهم حاولوا التسلل من الحدود الأردنية في منطقة وادي عربة.

وأوضحت القناة الـ 14 العبرية، أن الحدث وقع في منطقة وادي عربة، حين طارد نحو 8 من رجال الأمن الأردني مشتبهين اثنين حاولا التسلل إلى داخل "إسرائيل"، قبل أن يتمكن بعضهم من عبور الأراضي المحتلة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال شرع في تنفيذ عمليات بحث وتمشيط في المنطقة.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات كبيرة وصلت إلى الموقع، كما تم إغلاق شوارع ومحاور طرق رئيسية في المنطقة التي يشتبه بعملية تسلل قبل أن تعلن أن الحدث في وادي عربة انتهى ويمكن العودة إلى الحياة الطبيعية.