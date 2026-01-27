مصادر: فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين

فلسطين أون لاين

27 يناير 2026 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
معبر رفح
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة سيجري فتحه تمهيدياً يوم الأربعاء المقبل؛ بهدف تجهيزه لعبور الأشخاص في كلا الاتجاهين.

وأوضح مصدر رفيع المستوى، لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ المعبر سيفتح رسمياً أمام حركة المسافرين بداية الأسبوع المقبل بعد إنهاء بعض التفاصيل العالقة الخاصة بطريقة الوصول للمعبر من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.

طالع أيضًا: معبر رفح.. قناة تكشف عن 3 شروط إسرائيلية "تعجيزية" ورفضًا مصريًا حاسمًا

ونفى المصدر الأنباء التي تردّدت بشأن فتح المعبر مساء الاثنين، قائلاً "هناك بعض التفاصيل المتعلقة بالأمور اللوجستية لم يجرِ إنهاؤها بعد".

 وأشار إلى، أنّ أولى دفعات العائدين إلى القطاع ستكون من الجرحى الذين جرى علاجهم في مصر وأسرهم والذين يقدرون بنحو 150 أسرة، كما كشف المصدر أن رحلات العودة ستكون جماعية عبر التنسيقية التي أعلنتها السفارة الفلسطينية في القاهرة لتسجيل الراغبين في العودة أسماءهم مسبقاً.

وكان رئيس لجنة ‌التكنوقراط الفلسطينية علي شعث أعلن، الخميس الماضي، أن معبر ‌رفح سيفتح الخميس المقبل.

وقال شعث إن فتح المعبر يأتي ضمن مسار انتقالي يهدف إلى تحسين حياة السكان اليومية، وإعادة بناء المؤسسات، واستعادة النظام، مؤكدا أن معبر رفح يمثل شريان حياة للفلسطينيين ورمزا للفرص والكرامة، رغم صعوبة المرحلة المقبلة وما تحمله من تحديات.

ويعد المعبر فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ ‌عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وبحسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن 22 ألف مريض وجريح محرومون من السفر، من بينهم 5200 طفل، و17 ألفا أنهوا إجراءات التحويل، وهم بانتظار فتح المعبر.

 

 

