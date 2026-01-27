UpScrolled .. إقبال قياسي على منصة تكسر الرقابة على المحتوى الفلسطيني

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهد تطبيق UpScrolled والذي تأسس في أواخر عام 2023 ومطلع 2024، إقبالًا قياسيًا بوصفه استجابة تقنية مباشرة لسياسات التقييد والرقابة الممنهجة التي فرضتها منصّات التواصل الاجتماعي الكبرى، على المحتوى الفلسطيني والداعم للقضية الفلسطينية.

ويعود إطلاق التطبيق إلى المطوّر الفلسطيني–الأردني–الأسترالي عصام حجازي، الذي فقد أكثر من 60 فردًا من أقاربه خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، في تجربة شخصية شكّلت دافعًا أساسيًا لتأسيس منصة تسعى إلى كسر الرقابة والحظر الخفي المفروض على النشاط الفلسطيني عبر وسائل التواصل.

وحقق تطبيق UpScrolled خلال فترة وجيزة انتشارًا لافتًا، إذ احتل المرتبة التاسعة بين التطبيقات المجانية في متجر "آبل"، متقدمًا على تطبيق "تيك توك" بمرتبة واحدة، كما جاء في المرتبة الثانية ضمن فئة تطبيقات الشبكات الاجتماعية حتى بعد ظهر يوم أمس الاثنين.

وعلى المستوى الدولي، حلّ التطبيق في المركز الخامس داخل الولايات المتحدة، والسادس في أستراليا، والثامن في متاجر التطبيقات في المملكة المتحدة، في مؤشر على اتساع رقعة الاهتمام العالمي بالمنصة الجديدة.

ويقدّم UpScrolled نفسه كمنصة بديلة خالية من الرقابة والخوارزميات المتحيزة، التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"الانستجرام"، كما ويدعم التطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، وتحرير الفيديوهات، والمنشورات النصية، وقد شهد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قفزة كبيرة في عدد التنزيلات، حيث انضم أكثر من 100 ألف مستخدم جديد.