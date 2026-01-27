صحيفة: (إسرائيل) تعتزم السعي لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا

فلسطين أون لاين

27 يناير 2026 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم الثلاثاء إن "إسرائيل" تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها عشر سنوات بهدف تمديد الدعم العسكري الأمريكي حتى في الوقت الذي يشير فيه القادة الإسرائيليون إلى أنهم يخططون لمستقبل يقل فيه الدعم المالي الأمريكي.

وقال جيل بنحاس، في حديث للصحيفة قبل استقالته من منصبه كمستشار مالي لوزارة الحرب االإسرائيلية، إن "إسرائيل" ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والحربية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات التي توقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بنحاس للصحيفة "الشراكة أهم من مجرد مسألة التمويل فحسب في هذا السياق... هناك أمور كثيرة تضاهي المال. يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع".

وذكر بنحاس أن الدعم المالي المباشر الذي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار سنويا والذي يمكن لـ "إسرائيل" استخدامه لشراء أسلحة أمريكية هو "أحد بنود مذكرة التفاهم التي يمكن تقليصها تدريجيا".

ووقعت حكومة الاحتلال مع واشنطن في عام 2016 مذكرة تفاهم لمدة عشر سنوات ينتهي أجلها في سبتمبر أيلول 2028 تنص على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية 33 مليار دولار منها كمنح لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل في "تقليص" اعتماد "تل أبيب" على المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيا خلال العقد المقبل.

وبدعم أمريكي، شنت "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية ضد قطاع غزة، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / رويترز
