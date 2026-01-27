وفد قيادة "حماس" يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في غزة أمس الإثنين وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، حيث بحثا العديد من القضايا المهمة.

ووضع الوفد وزير الخارجية التركي في صورة الجهود التي تبذلها الحركة لتثبيت وقف إطلاق النار، حيث تم الانتهاء من تسليم كافة جثث أسرى الاحتلال وتطبيق كافة التزامات الحركة بشكل كامل رغم الخروقات الصهيونية المتتالية والخطيرة ضد شعبنا.

واستعرض الوفد الجهود الجارية في إطار تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، ومن بينها تشكيل اللجنة الإدارية الوطنية، وبما يتطلب من الاحتلال استكمال انسحابه من القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم لإغاثة شعبنا وإيوائه.

وعبَّر الوفد عن تقدير الحركة والشعب الفلسطيني للجهود التركية في الإغاثة وتطبيق الاتفاق.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية فيدان على أن بلاده تواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكداً استمرار الجهود التركية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني.

كما قدم للوفد معلومات حول المساعي التركية المتواصلة لتلبية احتياجات الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

