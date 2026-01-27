488 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلةٌ جديدة لوفيات البرد بغزَّة

فلسطين أون لاين

27 يناير 2026 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدين و9 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة  وفاة الطفل هيثم أبو قص  (12 يومًا) بمستشفى الرنتيسي، نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 11 وفاة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 488، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,350، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 714 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,662 شهيدًا و171,428 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

