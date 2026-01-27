الاحتلال يهدم 4 منازل شمال غرب جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، أربعة منازل في قرية برطعة شمال غرب جنين.

وقالت بلدية برطعة إن "جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم أربعة منازل تعود للمواطنين: عمر عبد العزيز قبها، وجمال عبد العزيز قبها، وأمجد عبد العزيز قبها، بحجة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج"، كما أجبرت أصحابها على إخلائها قسراً.

وأضافت أن "عملية الهدم تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية تنفذها قوات الاحتلال بحق البلدة ومواطنيها، مشددة على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أهالي البلدة وممتلكاتهم".

وتأتي هذه التطورات وسط ما تصفه الأوساط الحقوقية بتصعيد غير مسبوق في هجمات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العامين اللذين تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وأدى هذا التصعيد في الضفة الغربية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1087 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا واعتقال أكثر من 21 ألفا.

