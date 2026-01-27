الصحة بغزة: استمرار إغلاق معبر رفح تهديدٌ مباشر لحياة الجرحى والمرضى

أكدت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، أنَّ استمرار إغلاق المعبر أمام حركة مغادرة المرضى والجرحى يفاقم أوضاعهم الصحية إلى حد خطير يهدد حياتهم.

وأشارت وزارة الصحة في تصريح صحفي، إلى أن 20000 ممن لديهم تحويلات طبية مكتملة وينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج بالخارج، لافتًا إلى أن ​​​​​​ 440 حالة من الحالات المسجلة تعتبر حالات إنقاذ حياة.

وأوضحت أنَّ نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وخروج معظم الخدمات التخصصية عن الخدمة وتدمير البنى التحتية في المستشفيات فاقم من قوائم الانتظار للعلاج بالخارج.

وذكرت أنّ 1268 حالة توفيت وهي بانتظار السماح لها بالسفر للعلاج بالخارج، فيما لايزال 4000 من مرضى الأورام على قوائم الانتظار العاجلة للسفر.

وأضافت وزارة الصحة أنَّ "4500 من الحالات التي لديها تحويلات مسجلة هم من الأطفال"، محذرًا من أن مرضى الأورام من الفئات الأكثر تضرراً ومعاناة بفعل إغلاق المعبر، وعدم توفر العلاجات التخصصية والخدمات التشخيصية.

ولفتت إلى أن 3100 مريض فقط تمكنوا من مغادرة القطاع بعد إغلاق معبر رفح البري في 7 مايو 2024.

وحذرت وزارة الصحة من نتائج صحية لا يمكن توقعها قد تسبب زيادة في وفيات المرضى، وزيادة قوائم التحويلات للعلاج بالخارج.

وأكدت وزارة الصحة أن فتح المعبر وتسهيل خروج المرضى والجرحى، وانسيابية دخول الإمدادات الطبية الضرورية هو ما تبقى من ملاذ أخير أمام هؤلاء المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين