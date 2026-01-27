فلسطين أون لاين

" خلال عدوانه المتواصل شمالي القدس"

محدث بالفيديو والصور الاحتلال يُخطر بهدم محال تجارية في قلنديا

27 يناير 2026 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
تصاعد عمليات الهدم في القدس المحتلة (أرشيفية)

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، بهدم محال تجارية في محيط مخيم قلنديا،  خلال عدوانها المتواصل شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المطار في محيط مخيم قلنديا، وأخطرت عددًا من المحال التجارية بالهدم، وطالبت أصحابها بإخلائها.

ولليوم الثاني على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا عسكريا واسعا شمال مدينة القدس المحتلة، شمل اقتحام بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا.

وصباح الاثنين، نفذ الاحتلال عملية عسكرية واسعة شمالي مدينة القدس المحتلة، شملت بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا، واستمرت نحو 6 ساعات، تخللتها عمليات هدم لمنشآت فلسطينية بحجة "البناء دون ترخيص".

ومن جهتها، أكدت محافظة القدس أن أعمال الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في شارع المطار قرب مخيم قلنديا تُنفَّذ على قطعة الأرض رقم (1) المحاذية لمعهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا، وهي أرض مسجّلة رسميًا في الطابو باسم "أراضي مطار – خزينة المملكة الأردنية الهاشمية".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في إطار عدوانها المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال طلبت من الطواقم الصحفية إخلاء المكان في شارع المطار بمحيط مخيم قلنديا.

وفي حزما شمال شرق القدس، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حظرا على خروج المواطنين من البلدة حتى إشعار آخر، ووزعت منشورات تعلن عن فرض طوق أمني عليها، تزامنًا مع اقتحام عدد من المنازل.

