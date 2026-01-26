بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الإثنين، عن 9 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء أسرى قطاع غزة التسعة المفرج عنهم من سجون الاحتلال.

- خليل حسن محمد الأدهم

▫️ العمر: 38 عامًا

▫️ السكن: جباليا

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: سلمون

- محمد عصام سعيد أبو وردة

▫️ العمر: 38 عامًا

▫️ السكن: جباليا

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: سلمون

- علاء حلمي محمد جمعة حلاوة

▫️ العمر: 35 عامًا

▫️ السكن: جباليا

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: سلمون

- حسن معين حسن أبو عودة

▫️ العمر: 40 عامًا

▫️ العنوان: خانيونس

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: سلمون

- ماجد معين حسن أبو عودة

▫️ العمر: 32 عامًا

▫️ العنوان: خانيونس

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: سلمون

- أشرف يوسف محمد أبو وردة

▫️ العمر: 41 عامًا

▫️ العنوان: جباليا

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: سلمون

- مصطفى بشير أحمد أبو شحادة

▫️ العمر: 41 عامًا

▫️ العنوان: جباليا

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: سلمون

- علي حسين سليمان البري

▫️ العمر: 30 عامًا

▫️ العنوان: المغراقة

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: السبع

- عمر محمد محمد عثمان

▫️ العمر: 45 عامًا

▫️ العنوان: البريج

▫️ مكان الاعتقال: الداخل

▫️ السجن: السبع

المصدر / فلسطين أون لاين