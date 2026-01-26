الصحة: 71 ألفًا و660 شهيدًا منذ بدء الإبادة الجماعية بغزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 3 شهداء - من بينهم شهيدان جديدان وشهيد انتشال- وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 486، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,341، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 714 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,660 شهيدًا و171,419 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين