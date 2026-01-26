"حماس": الاحتلال يُواصل الحرب في غزة تحت غطاء اللقاءات والأحاديث عن "السلام"

فلسطين أون لاين

26 يناير 2026 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من عمليات القصف ونسف المنازل وزيادة التوغلات التي يصاحبها ارتقاء شهداء وسقوط جرحى وعمليات نزوح وتهجير، مما يؤكد أن الاحتلال يواصل حربه لإبادة أهلنا في غزة.

وشدد قاسم في تصريح صحفي، يوم الاثنين، على أن الاحتلال يواصل الحرب والحصار تحت غطاء اللقاءات والأحاديث عن السلام ومجلسه والوساطات واللقاءات التي لم توقف سيل الدم لشعبنا في غزة، ولا تدمير ما تبقى من حجر في عملية تطهير عرقي على مرأى العالم.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس جميع الأطراف التي تتحدث عن إرساء السلام ووقف الحرب، إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال لوقف حربه على غزة ورفع الحصار وتنفيذ استحقاقات اتفاق شرم الشيخ.

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات جراء القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف وإطلاق الرصاص، بالإضافة إلى وضع مأساوي وسط برد قارس جراء خرقه البروتوكول الإنساني في الاتفاق وعدم إدخال وسائل التدفئة، والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خرق اتفاق وقف إطلاق النار #مجلس السلام

