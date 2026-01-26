هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح يوم الاثنين، محال ومنشآت تجارية، في محيط مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت برفقة جرافاتها محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت محيط مخيم قلنديا والشارع الرئيسي لبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، تمهيداً لعمليات هدم.

وأضافت، أن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة من جنوده إلى شارع المطار في قلنديا، وأعاق وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم في كفر عقب، كما اعتدى جنود الاحتلال على المركبات المارة على مدخل مخيم قلنديا.

واقتحمت قوات الاحتلال بنايات سكنية في محيط معهد التدريب التابع للأونروا في قلنديا، واعتلت أسطح عدد منها في كفر عقب خلال الاقتحام المستمر لشمال القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين