النقب المحتل: مقتل فتى وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار

قُتل فتى وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، مساء أمس الأحد، جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت في منطقة النقب المحتل.

وذكرت طواقم الإسعاف أن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ عند الساعة 22:08، حول إصابة فتيين جرى نقلهما بطواقم الإسعاف، وقدّم المسعفون العلاج الأولي للمصابين قبل إعلان وفاة أحدهما لاحقا.

وأوضحت الطواقم الطبية أن أحد المصابين، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، كان في حالة خطيرة وغير مستقرة كان فاقدا للوعي، فيما وُصفت حالة الفتى الآخر (16 عامًا) بالمتوسطة وهو بوعي كامل.

تأتي هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات غاضبة على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة، وترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 20 قتيلا بينهم امرأة.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وارتُكبت الجرائم في المجتمع العربي، من دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام، التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع، والحلول المؤسسية.

المصدر / وكالات