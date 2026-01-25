بيروت – غزة / جمال غيث:

حذّر الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي في لبنان، معن بشور، من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل ما يُسمّى بـ«مجلس السلام» لقطاع غزة لا يندرج في إطار مبادرة إنسانية أو سياسية لمعالجة العدوان، بل يعكس مقاربة استعمارية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام الدولي وفق منطق القوة والمصالح الأمريكية.

وأوضح بشور، لصحيفة فلسطين، أن ترامب لا يُولي أهمية تُذكر للأطر القانونية أو المرجعيات الدولية، ويعتمد على فرض الوقائع بالقوة باعتبارها مصدرًا للشرعية، الأمر الذي يحرج حتى أقرب حلفاء واشنطن، ويكشف طبيعة التفكير التي تحكم مبادراته السياسية.

وأشار إلى أن السياسات الأمريكية في المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، تقوم على مبدأ التجزئة، من خلال التعامل مع القضايا الكبرى كملفات منفصلة، بما يُسهّل التحكم بها وإخضاعها سياسيًا وأمنيًا، وهو ما ينسحب على فكرة «مجلس السلام» وتركيبته.

الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي في لبنان معن بشور

وبيّن بشور أن غالبية الأطراف المشاركة في المجلس تدور في الفلك الأمريكي، بما في ذلك دول عربية اتخذت مواقف بدت مستقلة نسبيًا، لكنها ما تزال تراعي المصالح الأمريكية، خاصة في ظل التوازنات الدولية التي تشمل روسيا والصين، الداعمتين للقضية الفلسطينية، دون الرغبة في الدخول بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن ترامب يعتقد أنه بحاجة إلى وقت لإقناع بعض الدول العربية بتمويل هذا المجلس، على غرار التزامات مالية سابقة فرضتها واشنطن، إلا أنه توقّع أن تواجه هذه المساعي عقبات حقيقية في حال تعارضت مصالح الدول العربية والإسلامية مع الموقف الإسرائيلي، وهو ما يفسّر حالة التردد داخل كيان الاحتلال بشأن الانضمام إلى المجلس.

وفي ما يتعلق بعضوية المجلس، تساءل بشور عن جدوى إشراك شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب موثقة، معتبرًا أن الهدف لا يقتصر على إضفاء غطاء سياسي على الإدارة الأمريكية، بل السعي لتحويلها من طرف فاعل في العنف إلى وسيط يدّعي العمل على وقفه، قبل أن تستعيد المقاومة الفلسطينية زمام المبادرة.

وأضاف أن امتناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أو مسؤولين إسرائيليين آخرين متهمين بانتهاك القانون الدولي، عن الانضمام للمجلس، يعود إلى خشيتهم من أن يتحول إلى منصة سياسية أو قانونية قد تفرض عليهم التزامات بوقف الجرائم المرتكبة في غزة، بما يهدد مواقعهم السياسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رسميًا تدشين «مجلس السلام» لقطاع غزة خلال منتدى دافوس الاقتصادي، واصفًا إياه بأنه يضم «أفضل القادة في العالم» ويمتلك فرصة ليكون من أبرز الكيانات الدولية، وهي خطوة اعتبرها بشور جزءًا من رؤية أمريكية أشمل لإعادة صياغة النظام الدولي تحت مظلة النفوذ الأمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين