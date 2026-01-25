في مغامرة مذهلة.. الأمريكي "هونولد" يتسلق أعلى مبنى في تايوان دون معدات أمان

بإنجاز استثنائي يعيد تعريف حدود الجرأة، نجح المتسلق الأمريكي الشهير أليكس هونولد في تسلق برج "تايبيه 101" —أحد أعلى ناطحات السحاب في العالم— من دون استخدام أي معدات سلامة، وسط ذهول آلاف المتابعين الذين احتشدوا لمشاهدة الحدث.

وأتم هونولد صعوده الخطير خلال 91 دقيقة فقط في تسلق منفرد حرّ، بُثّ مباشرة عبر منصة "نتفليكس"، التي نظّمت الحدث العالمي. وبمجرد وصوله إلى القمة، قال هونولد للصحفيين وهو يلتقط أنفاسه: "يا لها من طريقة جميلة لرؤية تايبيه"، معبرًا عن شعوره بـ"الإرهاق" بعد هذه المغامرة الفريدة.



هونولد يتسلق البرج دون معدات سلامة (الفرنسية)

يبلغ ارتفاع برج "تايبيه 101" نحو 508 أمتار، وكان أطول مبنى في العالم بين عامي 2004 و2010، قبل أن ينتزع اللقب منه برج خليفة في دبي. وبالرغم من خطورة المحاولة، حصل هونولد على موافقة إدارة المبنى وحكومة المدينة قبل تنفيذ التحدي.



برج تايبيه 101

حظي الإنجاز باهتمام كبير في تايوان، حيث وجّه سياسيون ومسؤولون رسائل شكر لهونولد ولمنصة "نتفليكس" على تسليط الضوء العالمي على الجزيرة من زاوية مختلفة، بعيدًا عن الأخبار المتعلقة بأشباه الموصلات أو التوترات العسكرية مع الصين.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على فيسبوك: "تهانينا لأليكس الشجاع الذي لا يعرف الخوف على إكمال التحدي".

سبق أن تم تسلق برج تايبيه 101 عام 2004 عندما صعد الفرنسي آلان روبير، المعروف بلقب "الرجل العنكبوت"، إلى القمة خلال أربع ساعات مستخدمًا معدات الأمان. إلا أن هونولد اختار خوض المغامرة الأكثر خطورة بلا أي حبال أو أدوات حماية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله المذهل في عالم تسلق المرتفعات.

المصدر / وكالات