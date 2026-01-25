طقس متقلّب مطلع الأسبوع.. ارتفاع طفيف ثم انخفاض تدريجي وزخات مطر

فلسطين أون لاين

25 يناير 2026 . الساعة 07:18 بتوقيت القدس
جانب من خيام النزوح المنتشرة في عموم مناطق قطاع غزة

تشير التوقعات الجوية إلى أجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة، إذ يطرأ يوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس مشمسًا ولطيفًا خلال ساعات منتصف النهار، مع ظهور تدريجي لسحب عالية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة خلال بقية الفترات.

ويوم الاثنين، يسود طقس غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة، ويكون باردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ودافئًا في المناطق المنخفضة، على أن تسود أجواء باردة عمومًا خلال ساعات المساء والليل.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا فوق الجبال، ودافئًا نسبيًا في المناطق المنخفضة نهارًا، بينما يتحول إلى بارد خلال ساعات المساء والليل.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة يوم الأربعاء، مع نشاط للرياح أحيانًا، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، وتُتوقع زخات متفرقة من الأمطار على فترات في بعض المناطق.

