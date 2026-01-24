إصابات واعتداءات للمستوطنين واقتحامات للاحتلال في الخليل ونابلس ورام الله

أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء يوم السبت، في اعتداءات نفذها مستعمرون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، تخللتها هجمات على مواطنين ومنازل، وإطلاق كثيف للغاز السام، وإغلاق طرق رئيسية.

ففي محافظة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، جراء هجوم مستعمرين عليهم أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية بمنطقة خلة النتش في جبل جوهر شرق مدينة الخليل، أثناء فلاحة الأرض ورعاية الماشية.

وأوضحت مصادر محلية أن من بين المصابين المواطن صادق إدريس، الذي أصيب بحجر في الرأس، ونُقل إلى المستشفى، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة واد سعير ببلدة سعير شمال شرق الخليل، وأغلقوا الشارع الرئيس المؤدي إلى البلدة، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، دون أن يُبلغ عن إصابات.

كما هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية جنود الاحتلال، المواطنين في منطقة واد الرقاطي – مراح أبو عصيدة غرب بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.

وقال رئيس بلدية بيت أولا عطية العدم، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين أثناء تصديهم لهجوم المستعمرين، ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق.

وفي محافظة نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية تل غرب المدينة. وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع أكثر من سبع حالات اختناق، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال الاقتحام.

كما أصيب عدد آخر من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث تمركزت القوات وسط القرية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المنازل والمحلات التجارية.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين قينيا غرب المدينة، وفتشت عددًا من منازل المواطنين، تعود لكل من جميل يعقوب وأحمد عبد الله السوقي، وفق ما أفادت به مصادر أمنية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا وسط القرية واحتجزت عدة مركبات، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.



المصدر / فلسطين أون لاين