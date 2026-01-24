منح دراسية في موريتانيا 2025/2026: تخصصات الطب والدكتوراه (رابط التقديم والشروط)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب القبول لمجموعة من المنح الدراسية في موريتانيا للعام الأكاديمي 2025/2026.

وتستهدف هذه المنح الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا في تخصصات الاختصاص العالي في الطب ودرجة الدكتوراه، وذلك في إطار تعزيز الفرص الأكاديمية والتبادل الثقافي.

تفاصيل المنح وآلية التقديم:

لضمان قبول طلبك، يرجى اتباع الخطوات والمواعيد النهائية المحددة من قبل الوزارة:

- آخر موعد للتقديم: يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026.

- التخصصات المتاحة: الاختصاص العالي في الطب، وتخصصات الدكتوراه المختلفة.

- رابط التفاصيل: اضغط هنا للاطلاع على كافة التفاصيل

- رابط التقديم: اضغط هنا لتعبئة الطلب الإلكتروني.

تعليمات هامة للمتقدمين (حسب المنطقة الجغرافية):

1. طلبة الضفة الغربية:

- يجب تقديم الطلب الإلكتروني أولاً وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة (نسخ رقمية).

- يتوجب تسليم النسخ الورقية المصدقة حسب الأصول في مقر الوزارة برام الله (الماصيون) أو مكاتبها في نابلس والخليل في موعد أقصاه التاريخ المذكور أعلاه.

2. طلبة قطاع غزة:

- الاكتفاء بتقديم الطلب الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر الموقع حالياً.

- يتم تسليم الوثائق الورقية لاحقاً في مقر الوزارة عند انتظام الدوام.

- تنبيه: يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم إتمامه إلكترونياً.

