منح دراسية في موريتانيا 2025/2026: تخصصات الطب والدكتوراه (رابط التقديم والشروط)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب القبول لمجموعة من المنح الدراسية في موريتانيا للعام الأكاديمي 2025/2026.
وتستهدف هذه المنح الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا في تخصصات الاختصاص العالي في الطب ودرجة الدكتوراه، وذلك في إطار تعزيز الفرص الأكاديمية والتبادل الثقافي.
تفاصيل المنح وآلية التقديم:
لضمان قبول طلبك، يرجى اتباع الخطوات والمواعيد النهائية المحددة من قبل الوزارة:
- آخر موعد للتقديم: يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026.
- التخصصات المتاحة: الاختصاص العالي في الطب، وتخصصات الدكتوراه المختلفة.
- رابط التفاصيل: اضغط هنا للاطلاع على كافة التفاصيل
- رابط التقديم: اضغط هنا لتعبئة الطلب الإلكتروني.
تعليمات هامة للمتقدمين (حسب المنطقة الجغرافية):
1. طلبة الضفة الغربية:
- يجب تقديم الطلب الإلكتروني أولاً وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة (نسخ رقمية).
- يتوجب تسليم النسخ الورقية المصدقة حسب الأصول في مقر الوزارة برام الله (الماصيون) أو مكاتبها في نابلس والخليل في موعد أقصاه التاريخ المذكور أعلاه.
2. طلبة قطاع غزة:
- الاكتفاء بتقديم الطلب الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة عبر الموقع حالياً.
- يتم تسليم الوثائق الورقية لاحقاً في مقر الوزارة عند انتظام الدوام.
- تنبيه: يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم إتمامه إلكترونياً.