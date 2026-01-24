481 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلة جديدة لوفيات البرد الشديد بغزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن 4 شهداء جدد، و 12 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة وفاة الطفل علي أبو زور عمره (3 شهور) نتيجة البرد الشديد في مستشفى شهداء الأقصى، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 10 وفيات.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار ، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 481، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 1,313، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 713.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 71,654 شهيدًا، و171,391 إصابة، مشيرة إلى أنه تم إضافة عدد 88 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 16/01/2026 الى 23/01/2026.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين