فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 شهداء وإصابات في جباليا وخانيونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري مباحثات عسكرية في "إسرائيل"

سخنين تواصل الإضراب المفتوح وسط حراك شعبي لبحث التصعيد

تطمينات من "لجنة إدارة غزة" لعودة عمل محطة توليد الكهرباء

ليبيا توقع اتفاقية نفطية بـ20 مليار دولار

كيف تصنع أمعاء الأفيال مذاق أغلى قهوة في العالم؟

481 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلة جديدة لوفيات البرد الشديد بغزة

مستوطنون يُهجّرون 15 عائلة من "شلال العوجا" شمال أريحا

منح دراسية في موريتانيا 2025/2026: تخصصات الطب والدكتوراه (رابط التقديم والشروط)

بالصور 481 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلة جديدة لوفيات البرد الشديد بغزة

24 يناير 2026 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
...
أهالي يؤدون صلاة الجنازة على أبنائهم الشهداء في غزة (تصوير وكالات)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن  4 شهداء جدد، و 12 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة وفاة الطفل علي أبو زور عمره (3 شهور) نتيجة البرد الشديد في مستشفى شهداء الأقصى، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 10 وفيات.

وأشارت إلى أنه  منذ إعلان وقف إطلاق النار ، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 481، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 1,313، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 713.

6026269064449166371 (1).jpg

وأوضحت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 71,654 شهيدًا، و171,391 إصابة، مشيرة إلى أنه تم إضافة عدد 88 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 16/01/2026 الى 23/01/2026.

وذكرت أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة